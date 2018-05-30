رولان غاروس: ملخص مباراة جيريمي شاردي و توماس بيرديتش

المباراة استمرت لأكثر من أربع ساعات وانتهت مجموعتان منها بشوط كسر التعادل، وتمكن شاردي من حسم المجموعة الأولى لصالحه بعدما فاز في الشوط الثالث عشر بسبع نقاط لخمس، قبل أن يفوز بالثانية بنفس الطريقة بعد حسمه شوط كسر التعادل بعشر نقاط لثمان، لكن سيطرته على المباراة انهارت في المجموعة الثالثة والتي فاز بها بيرديتش المصنف السابع عشر بستة أشواط لواحد. وحاول شاردي التعويض في المجموعة الرابعة لكن بيرديتش فاز بها بسبعة أشواط لخمسة.

مقاومة بيرديتش لم تسعفه في المجموعة الخامسة والتي استعاد فيها شاردي نشاطه ليفوز بها بستة أشواط لاثنين ويفوز باللقاء.

