رولان غاروس - ملخص اليوم السابع

الروسية ماريا شارابوفا تتجاوز التشيكية كارولينا بليشكوفا 2 - 0 وتصعد إلى ثمن النهائي

بلغت الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس، حاملة الرقم القياسي بعدد الالقاب الكبرى في عصر الاحتراف (23)، ثمن نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب، بفوزها السهل على الألمانية جوليا غورغيس 6-3 و6-4.

بلغ الاسباني رافايل نادال المصنف اول الدور الرابع من بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه السهل السبت على صديقه الفرنسي ريشار غاسكيه السابع والعشرين 6-3 و6-2 و6-2.

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