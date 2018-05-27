رولان غاروس: أوستابنكو تفقد اللقب عند الحاجز الأول

وخسرت أوستابنكو 5-7 و3-6، لتصبح ثاني لاعبة فقط (منذ تطبيق عصر الاحتراف عام 1968) تفقد لقبها في البطولة في الدور الأول بعد الروسية أناستازيا ميسكينا عام 2005.

وكانت أوستابنكو حققت مفاجأة من العيار الثقيل عام 2017 عندما توجت في رولان غاروس بعد يومين فقط على اتمامها العشرين من العمر، بتغلبها في النهائي على الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى عالميا حالياً.

وفي مباراة الأحد، ارتكبت اللاتفية 48 خطأ مباشراً و13 خطأ مزدوجاً أمام كوزلوفا التي لم تخف دهشتها بالقول "لم أتوقع فعلاً أي شيء من المباراة".

وتابعت "قبل شهرين لم أكن أعرف بأنني سأتمكن من المشاركة في رولان غاروس (بسبب الاصابة). حاولت أن استمتع بالمباراة".

وتلتقي كوزلوفا في الدور الثاني التشيكية كاترينا سينياكوفا أو البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا المصنفة أولى في العالم سابقاً.