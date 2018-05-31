وهذا الفوز الـ81 لنادال (31 عاما)، في رولان غاروس، في سعيه لتعزيز رقمه القياسي واحراز لقبه الحادي عشر.

ويلتقي نادال الذي تخطى الايطالي سيموني بوليلي في الدور الاول، الفرنسي ريشار غاسكيه الفائز على التونسي مالك الجزيري.

وقال نادال بعد فوزه "أنا سعيد جدا، لعبت بعدوانية أكثر من الدور الاول... ريشار صديق كبير. نعرف بعضنا مذ كنا في الحادية عشرة او الثانية عشرة، لذا سيكون جميلا ان نتواجه على ملعب جميل مماثل (فيليب شاترييه)".

ويخوض نادال البطولة الفرنسية التي احرز لقبها للمرة الاولى في 2005 وتستمر حتى العاشر من حزيران/يونيو، بعدما أحرز هذا الموسم اللقب الحادي عشر أيضا في دورتين ترابيتين هما مونتي كارلو وبرشلونة الاسبانية، ولقب ثامن في دورة روما الايطالية.

وتأهل الكرواتي مارين سيليتش المصنف ثالثا الى الدور نفسه بفوزه على البولندي هوبرت هوراكاتس 6-2 و6-2 و6-7 (3-7) و7-5.

وحقق سيليتش، المصنف رابعا عالميا وبطل فلاشينغ ميدوز 2014، فوزه الـ22 في باريس، متخطيا مدربه السابق غوران ايفانيسيفيتش (21) في المركز الثالث بين اللاعبين الكروات.

ويلتقي سيليتش في الدور المقبل الاميركي ستيف جونسون (46 عاميا) الفائز على الالماني يان-لينارد شتروف 4-6 و7-6 (7-5) و6-2 و6-2.

وقال سيليتش (29 عاما) الذي بلغ ربع النهائي العام الماضي واهدر نقطة لحسم المباراة في المجموعة الثالثة "كنت متحكما في المباراة، لكن المجموعة الثالثة كانت سيئة لي فاضطررت للبداية مجددا".

وبلغ النمساوي دومينيك تييم المصنف سابع الدور عينه بفوزه على اليوناني اليافع ستيفانوس تسيتسيباس 6-2 و2-6 و6-4 و6-4، محققا فوزه الـ31 هذه السنة، في مباراة كانت قد توقفت بسبب الظلام.

وأهدر التونسي مالك الجزيري، المصنف 63 عالميا، فرصة لقاء الاسباني رافايل نادال المصنف اول عالميا، بخسارته امام الفرنسي ريشار غاسكيه السابع والعشرين 6-2 و3-6 و6-3 و6-0.