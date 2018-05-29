بطولة فرنسا المفتوحة: نادال يحقق فوزه الـ 80 في رولان غاروس ويبلغ الدور الثاني

وكان نادال، حامل اللقب 10 مرات، تقدم بمجموعتين وتخلف في الثالثة صفر-3 الاثنين قبل توقف المباراة بسبب الامطار، لكنه عوض وحسم المجموعة الثالثة بشوط حاسم، وسيلتقي في الدور الثاني لارجنتيني غيدو بيا المصنف 78 عالميا والفائز على البرتغالي جواو سوزا 6-2 و6-3 و6-4.

وتأهل الكرواتي مارين سيليتش المصنف ثالثا الى الدور الثاني بفوزه الثلاثاء على الاسترالي جيمس داكوورث، في مباراة استؤنفت بعدما عطلت الأمطار المنافسات لليوم الثاني.

وتفوق سيليتش بسهولة على منافسه الاسترالي بنتيجة 6-3، 7-5 و7-6 (7-4)، ليبلغ الدور الثاني حيث سيلاقي البولندي الصاعد من التصفيات هربرت هوركاز أو الأميركي تينيس ساندغرن.

وكانت مباراة الكرواتي الذي بلغ الدور ربع النهائي على ملاعب رولان غاروس الترابية العام الماضي، قد تعطلت بعيد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي في فرنسا، بسبب هطول الأمطار على الملاعب الباريسية.

واضطر منظمو ثاني البطولات الأربع الكبرى، الى وقف المباريات بدءا من الساعة 12,20 بالتوقيت المحلي (10,20 بتوقيت غرينيتش)، وذلك في اليوم الثالث من منافسات البطولة الفرنسية.

وفي أبرز مباريات اليوم في فردي الرجال، فاز الجنوب افريقي كيفن أندرسون السادس على الايطالي باولو لورنتسي 6-1، 6-2 و6-4، والكندي دينيس شابوفالوف المصنف 24 على الاسترالي جون ميلمان بنتيجة 7-5 و6-4 و6-2، كما تفوق الألماني يان لينارد شتروف على الروسي يفغيني دونسكوي 6-1، 6-3، و6-صفر.

