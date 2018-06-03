بطولة فرنسا المفتوحة: رقم قياسي لديوكوفيتش مع ربع النهائي الـ 12

وتفوق ديوكوفيتش الذي أحرز لقب رولان غاروس 2016 من بين 12 لقبا له في بطولات الغراند سلام، على منافسه الاسباني بثلاث مجموعات 6-3، 6-4، و6-2، ليبلغ ربع نهائي بطولة كبرى للمرة الأربعين في مسيرته.

ويلاقي الصربي المصنف أول عالميا سابقا، والـ 20 في باريس (و22 عالميا حاليا) بعد غيابه عن الملاعب بسبب الاصابة، في ربع النهائي الايطالي ماركو تشيكيناتو المصنف 72 عالميا، والذي حقق مفاجأة بإقصائه البلجيكي دافيد غوفان المصنف تاسعا 7-5، 4-6، 6-صفر و6-3.

وقبل مسيرته في رولان غاروس 2018، لم يسبق للايطالي البالغ من العمر 25 عاما، ان حقق أي فوز في بطولة كبرى، علما انه يحمل لقبا واحدا في مسيرته هو لقب دورة بودابست 2018.

وكان فرداسكو البالغ 34 عاما، قد بلغ الدور ثمن النهائي على حساب البلغاري غريغور ديميتروف في الدور الثالث.

الا ان آماله بالتغلب على ديوكوفيتش للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، تراجعت بشكل كبير بعدما عانى خلال المباراة من تقرح حاد في القدم اليسرى استدعى تدخلا من المعالج الطبي قبل نهاية المجموعة الثانية.

كما كان فوز ديوكوفيتش الأحد الرقم 200 له على الملاعب الترابية.

وكان الصربي قد بلغ في تموز/يوليو 2017 ربع نهائي بطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالث البطولات الكبرى والتي تقام على الملاعب العشبية، قبل ان ينسحب أمام التشيكي توماس برديتش.

وغاب ديوكوفيتش بعد ذلك عن النصف الثاني من السنة، وعاد مطلع الموسم الحالي من دون ان يقدم أداء مقنعا. وأجرى الصربي في شباط/فبراير الماضي عملية جراحية طفيفة أبعدته لفترة إضافية، الا انه عانى منذ عودته في آذار/مارس لاستعادة مستواه السابق.

الا ان اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، بدأ بالتحسن بشكل تدريجي منذ أيار/مايو الماضي، وبلغ نصف نهائي دورة روما المقامة أيضا على ملاعب ترابية، وذلك أمام الاسباني المصنف أول عالميا رافايل نادال.

فك عقد

واصل الألماني الكسندر زفيريف المصنف ثانيا معاناته وبلغ ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد فوزه الصعب جدا على الروسي كارن خاتشانوف 4-6 و7-6 (7-4) و2-6 و6-3 و6-3.

وبلغ الالماني الشاب (21 عاما) للمرة الاولى في مسيرته الاحترافية ربع النهائي في بطولات الغراند سلام، لكن بعد معاناة حيث احتاج لخوض خمس مجموعات لتخطي عقبة الروسي الواعد الـ 38 عالميا في ثلاث ساعات ونصف الساعة.

وهي المرة الثالثة على التوالي التي يضطر فيها زفيريف لخوض خمس مجموعات بعد ان وجد نفسه في الدورين الثاني والثالث متخلفا ايضا بمجموعة مقابل اثنتين امام الصربي دوشان لايوفيتش ثم البوسني دامير دزومهور.

ويواجه زفيريف الذي يشكل احد العوائق الحقيقية امام الاسباني رافايل نادال المصنف اول عالميا واللقب الحادي عشر في رولان غاروس، في ربع النهائي النمسوي دومينيك تييم الثامن والذي تغلب على الياباني كي نيشيكوري الحادي والعشرين 6-2 و6-صفر و5-7 و6-4.

وضرب تييم الذي خرج من دور الاربعة في النسختين الاخيرتين، بقوة في المجموعتين الاولى والثانية وحسمهما في 55 دقيقة، لكن الياباني المصنف رابعا عالميا سابقا، كسب المجموعة الثالثة 7-5.

لكن النمسوي (24 عاما)، الوحيد الذي هزم نادال على الملاعب الترابية هذا الموسم، استعاد توازنه في المجموعة الرابعة وتمكن من كسر ارسال نيشيكوري للمرة السادسة ليتقدم 4-3 قبل ان يحسمها في صالحه 6-4.

وتميل الكفة لصالح تييم في المواجهات المباشرة امام زفيريف حيث فاز 4 مرات مقابل خسارتين آخرها في المواجهة الوحيدة بينهما هذا العام في نهائي دورة مدريد احدى دورات الماسترز للالف نقطة حيث حسمها الالماني 6-4 و6-4.

وكسب تييم المواجهات الثلاث الاولى بينهما عام 2016 (نصف نهائي دورة ميونيخ ونهائي دورة نيس ودور الـ32 في رولان غاروس)، قبل ان يحقق زفيريف فوزه الاول في دور الـ32 من دروة بكين في العام ذاته.

وحسم النمسوي المواجهة الوحيدة بينهما في عام 20117 عندما اطاح بالالماني من الدور الاول في دورة روتردام، ورد زفيريف هذا العام في نهائي دورة مدريد.