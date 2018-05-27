بطولة فرنسا المفتوحة: خروج فينوس وليامس من الدور الاول

وثأرت الصينية بالتالي من خسارتها أمام فينوس (37 عاما) المصنفة أولى عالميا سابقا، وذلك في الدور الأول العام الماضي في رولان غاروس.

وخسرت الاميركية، المتوجة بسبعة ألقاب في الغراند سلام، بالتالي مباراتيها حتى الان في البطولات الكبرى هذه السنة، بعدما ودعت من الدور الاول في بطولة استراليا المفتوحة، علما انها بلغت العام الماضي نهائي البطولة الاسترالية ونهائي ويمبلدون الانكليزية.

وتلتقي الصينية، المصنفة 91 عالميا، في الدور الثاني الكرواتية بترا مارتيتش الفائزة على الصينية يافان وانغ 6-2 و6-3.

وستركز فينوس اهتمامها على مباريات الزوجي مع شقيقتها الاصغر سيرينا والتي تعود الى البطولات الكبرى للمرة الأولى منذ تتويجها في استراليا 2017 وغيابها بسبب الحمل والانجاب.

سفيتولينا الى الدور الثاني

وتأهلت الاوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة رابعة الى الدور الثاني بفوزها على الاسترالية آيلا تومليانوفيتش الـ 68 بمجموعتين 7-5 و6-3.

وتخلفت سفيتولينا المتوجة الاسبوع الماضي في دورة روما، إحدى دورات البريميير، في المجموعة الأولى 1-5، وانقذت كرة خسارة المجموعة في الشوط السابع (2-5) قبل ان تسيطر على مجريات المباراة.

واحرزت سفيتولينا ثمانية اشواط متتالية وتقدمت في المجموعة الثانية 2-صفر، ثم حققت الفوز في ساعة و30 دقيقة.

وصرحت الاوكرانية (23 عاما و13 لقبا) بعد الفوز "البداية ليست سهلة، علي ان استيقظ".

وفي الدور المقبل، تلتقي سفيتولينا مع بطلة 2010 ووصيفة 2011 الايطالية المخضرمة فرانشيسكا سكيافوني (37 عاما) المصنفة 265 والصاعدة من التصفيات، او السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا (مصنفة 84 عالميا).

