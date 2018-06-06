وستستكمل المباراة غدا الخميس بحسب ما اعلن المنظمون.

وشهدت المباراة خسارة نادال لاول مجموعة له في رولان غاروس منذ 2015 بعد فوزه بـ 37 مجموعة تواليا، بنتيجة 6-4، لكنه نجح في قلب تخلفه 3-2 والارسال في حوزة منافسه في المجموعة الثانية، الى تقدم 5-3 و30-15 والارسال معه ليقترب من معادلة النتيجة.

ولم يخسر الاسباني المتوج بـ 16 لقبا في البطولة الكبرى، أي مجموعة في رولان غاروس منذ سقوطه بثلاث مجموعات نظيفة أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في ربع نهائي 2015 (5-7 و3-6 و1-6).

كما لم يخسر نادال الساعي الى لقبه الحادي عشر في البطولة الفرنسية، سوى مباراتين خلال مسيرته في رولان غاروس.

ويحمل الرقم القياسي في بطولة فرنسا السويدي بيورن بورغ الذي فاز بـ 41 مجموعة تواليا على الملاعب الترابية لرولان غاروس.

كما تأجلت الى الغد ايضا مباراة الكرواتي مارين سيليتش والارجنتيني خوان مارتن دل بوترو والنتيجة تشير الى تعادلها 6-6 (5-5 في الجولة الفاصلة) في المجموعة الاولى.