وبات تييم أول نمساوي يبلغ نهائي غراند سلام منذ توماس ماستر في رولان غاروس أيضا عام 1995، وسيلاقي حامل اللقب الإسباني رافايل نادال الذي تغلّب على الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو .

ووضع تييم حداً لمسيرة غير متوقعة في رولان غاروس لتشيكيناتو المصنف 72 عالميا، والذي لم يحقق قبل انطلاق بطولة فرنسا 2018، أي فوز في أي مباراة خاضها سابقا في الغراند سلام.

ولا يحظى تييم بسجل إيجابي ضد نادال أو دل بوترو، إذ خسر ست مرات ضد الإسباني في تسع مباريات بينهما، وأربع مرات ضد الأرجنتيني في أربع مباريات جمعتهما حتى الآن. لكن تييم كان الوحيد الذي تمكن من إسقاط نادال مرتين خلال عامين على الملاعب الترابية التي يعد الإسباني "ملكها"، إذ فاز عليه في ربع نهائي دورة مدريد للماسترز في 2018، وفي ربع نهائي دورة روما للماسترز في 2017.

وأعرب تييم عن ترقبه للمباراة النهائية الأحد، قائلاً "احتاج إلى إعادة التزود بالطاقة وتناول إفطار جيد للمحافظة على مستواي (...) قوة كاملة الأحد".

وبشأن مباراة نصف النهائي، اعتبر تييم أن "المفتاح كان المجموعة الثانية (...) كان الشوط الفاصل متقارباً فعلاً ولم أكن أرغب في ذلك، لاسيما بعدما أضعت كرة سهلة" أثناء تقدمه 6-4 في الشوط المذكور.

