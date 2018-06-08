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كأس العالم روسيا FIFA 2018
رولان غاروس

نادال يقدّم أداءً قوياً ويعبر إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة

تجاوز الإسباني المصنف أول رافاييل نادال عقبة منافسه الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الخامس بسهولة في نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة بفوزه عليه 6-4 و6-1 و6-2 وبلغ النهائي.

AFP

وسيكون الإسباني أمام فرصة تعزيز رقمه القياسي في رولان غاروس وإحراز لقبه الحادي عشر، عندما يلاقي الأحد النمساوي دومينيك تييم السابع الذي تخطى في نصف النهائي مفاجأة البطولة الإيطالي ماركو تشيكيناتو.

وحقق الإسباني الذي أتم في الثالث من حزيران/يونيو عامه الثاني والثلاثين، فوزه الـ 85  في البطولة الفرنسية في مقابل خسارتين منذ مشاركته فيها للمرة الأولى عام 2005 (توج باللقب)، وتمكن من التفوق على الأرجنتيني دل بوترو (29 عاما) بطل فلاشينغ ميدوز الأميركية 2009.

وبلغ نادال النهائي الـ 24 له في البطولات الكبرى التي يحمل لقب 16 منها، ليلاقي الأحد تييم (24 عاما والثامن عالميا) في مباراة مرتقبة بين "ملك" الملاعب الترابية من جهة، وأحد أفضل اللاعبين عليها.

 وتييم هو اللاعب الوحيد الذي تمكن من إسقاط نادال على هذه الأرضية مرتين في عامين، إذ فاز عليه في ربع نهائي دورة مدريد للماسترز في 2018، وفي ربع نهائي دورة روما للماسترز في 2017.

وقال نادال بعد الفوز: "المجموعة الأولى كانت صعبة جدا وأتيحت لخوان مارتن عدة فرص. كان غير محظوظ بعض الشيء".

وهيمن نادال بشكل مطلق على المجموعتين الثانية والثالثة، وفاز بـ 14 شوطاً من أصل الأشواط الـ 17 الأخيرة، بينما فشل دل بوترو في الفوز بأي من الفرص السبع التي أتيحت له لكسر إرسال الإسباني.

 

رولان غاروس بطولة فرنسا المفتوحة خوان مارتن دل بوترو
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