وسيكون الإسباني أمام فرصة تعزيز رقمه القياسي في رولان غاروس وإحراز لقبه الحادي عشر، عندما يلاقي الأحد النمساوي دومينيك تييم السابع الذي تخطى في نصف النهائي مفاجأة البطولة الإيطالي ماركو تشيكيناتو.

وحقق الإسباني الذي أتم في الثالث من حزيران/يونيو عامه الثاني والثلاثين، فوزه الـ 85 في البطولة الفرنسية في مقابل خسارتين منذ مشاركته فيها للمرة الأولى عام 2005 (توج باللقب)، وتمكن من التفوق على الأرجنتيني دل بوترو (29 عاما) بطل فلاشينغ ميدوز الأميركية 2009.

وبلغ نادال النهائي الـ 24 له في البطولات الكبرى التي يحمل لقب 16 منها، ليلاقي الأحد تييم (24 عاما والثامن عالميا) في مباراة مرتقبة بين "ملك" الملاعب الترابية من جهة، وأحد أفضل اللاعبين عليها.

وتييم هو اللاعب الوحيد الذي تمكن من إسقاط نادال على هذه الأرضية مرتين في عامين، إذ فاز عليه في ربع نهائي دورة مدريد للماسترز في 2018، وفي ربع نهائي دورة روما للماسترز في 2017.

وقال نادال بعد الفوز: "المجموعة الأولى كانت صعبة جدا وأتيحت لخوان مارتن عدة فرص. كان غير محظوظ بعض الشيء".

وهيمن نادال بشكل مطلق على المجموعتين الثانية والثالثة، وفاز بـ 14 شوطاً من أصل الأشواط الـ 17 الأخيرة، بينما فشل دل بوترو في الفوز بأي من الفرص السبع التي أتيحت له لكسر إرسال الإسباني.