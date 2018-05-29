وفازت موغوروزا (24 عاما) على المخضرمة الروسية (32 عاما) المصنفة 43 عالميا 7-6 (7-صفر) و6-2، لتلاقي في الدور الثاني الفرنسية فيونا فيرو.

واحتاجت موغورزا الى نحو ساعتين لتحقيق فوزها الخامس على كوزنتسوفا في ست مواجهات بينهما، في مباراة توقفت لأكثر من ساعة بسبب الامطار التي هطلت على ملاعب رولان غاروس الترابية.

وعانت الاسبانية في المجموعة الاولى خصوصا، واضطرت لخوض شوط فاصل لم تسمح فيه لمنافستها إحراز اي نقطة، قبل ان تتحكم بالمجريات في المجموعة الثانية وتنهيها بسهولة بعدما كسرت إرسال الروسية مرتين.

سيرينا وليامس العائدة تبلغ الدور الثاني

وبلغت الاميركية سيرينا وليامس العائدة الى البطولات الكبرى بعد غيابها لأشهر بسبب الحمل والولادة، الدور الثاني بفوزها على التشيكية كريستينا بليسكوفا 7- 6 (7-4) و6-4.

وحققت سيرينا (36 عاما) حاملة لقب 23 دورة كبرى والمصنفة أولى عالميا سابقا، فوزها الأول في الغراند سلام منذ استراليا 2017 التي أحرزت لقبها قبل ان تبتعد عن الملاعب، لتضرب موعدا مع الاسترالية آشلي بارتي في الدور الثاني.



فوز اول لشارابوفا منذ 2015

وحققت الروسية ماريا شارابوفا فوزها الاول في رولان غاروس منذ 2015 على حساب الهولندية ريتشل هوغنكامب 6-1 و4-6 و6-3 في الدور الاول.

وغابت شارابوفا عن نسختي 2016 لإيقافها في بداية العام مدة 15 شهرا لتناولها مادة محظورة، و2017 بسبب رفض المسؤولين عن تنظيم البطولة الفرنسية منحها بطاقة دعوة لان تصنيفها لم يكن يسمح لها بالمشاركة.

وقالت شارابوفا، المصنفة 28 عالميا وبطلة 2012 و2014، والتي ستواجه الكرواتية دونا فيكيتش في الدور الثاني: "شكرا باريس. انا سعيدة بشكل لا يصدق بعودتي الى هذه الملاعب وتمكني من اللعب مجددا في رولان غاروس".

وكانت شارابوفا (31 عاما) الفائزة بخمسة القاب في البطولات الكبرى، حققت هذا العام نتائج جيدة على الملاعب الترابية فبلغت ربع نهائي دورة مدريد، ثم نصف نهائي دورة روما حيث خسرت امام المصنفة اولى في العالم الرومانية سيمونا هاليب.

