فرنسا المفتوحة:  دجوكوفيتش عانى وتأهل

وقاوم مونار (21 عاما) الذي كان أطاح بمواطنه المخضرم دافيد فيرر وصيف بطل 2013 في الدور الاول، بشكل كبير في المجموعة الاولى ونجح في تعويض كسر إرساله مرتين وفرض التعادل 6-6 ثم الاحتكام الى شوط فاصل حسمه الصربي في صالحه.

ولم تختلف الحال في المجموعة الثانية التي استهلها دجوكوفيتش بشكل مثالي بكسر إرسال الاسباني، لان الاخير نجح في رد التحية وفرض التعادل 4-4 قبل ان ينجح الصربي في حسمها 6-4، وهي النتيجة ذاتها التي آلت اليها المجموعة الثالثة لصالح دجوكوفيتش ايضا.

وهي المرة الـ 13 تواليا التي يبلغ فيها الصربي الدور الثالث لرولان غاروس. وصنف دجوكوفيتش المتوج بلقب البطولة عام 2016، في المركز 20 هذا العام بسبب معاناته في استعادة مستواه عقب خضوعه لعملية جراحية طفيفة لعلاج إصابة في المرفق.

وكانت الحال كذلك اليوم في مواجهة مونار، وعول الصربي على خبرته في حسم النقاط المهمة خصوصا في الشوط الفاصل للمجموعة الاولى والشوطين الأخيرين للثانية.

وحقق دجوكوفيتش المتوج بـ 12 لقبا كبيرا في مسيرته الاحترافية حتى الان، 39 ضربة رابحة بيد انه ارتكب 33 خطأ مباشرا.

وضرب دجوكوفيتش موعدا مع الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت الثالث عشر والفائز على الكولومبي سانتياغو خيرالدو 6-4 و7-5 و6-3.

وقال دجوكوفيتش: "انا سعيد جدا بتواجدي هنا (ملعب سوزان لنغلين) وألعب أمام هذا العدد الكبير من المشجعين (...) "خاومي لاعب رائع، لديه مؤهلات كثيرة وتركيز جيد. أهنئه على مباراته الرائعة التي قدمها اليوم".