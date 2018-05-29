سيرينا تمضي بنجاح في بطولة فرنسا المفتوحة

وحققت سيرينا (36 عاما)، المصنفة أولى عالميا سابقا، فوزها الأول في الغراند سلام منذ أستراليا 2017 التي أحرزت لقبها قبل أن تبتعد عن الملاعب، لتضرب موعدا مع الاسترالية آشلي بارتي في الدور الثاني.

وأنقذت سيرينا فرصة لخصمتها على إرسالها ثم تأخرت صفر-3 في الشوط الحاسم من المجموعة الأولى، قبل أن تعوض وتحسمها أمام بليسكوفا (26 عاما) المصنفة 70 عالميا والتي لم تفز في أي مباراة في رولان غاروس.

وفي المجموعة الثانية، قاتلت سيرينا وأنقذت 3 كرات على إرسالها في الشوط العاشر، قبل أن تسحم المواجهة وتضرب موعدا مع بارتي.

وخاضت سيرينا خلال عام كامل أربع مباريات فقط آخرها عندما خسرت في الدور الأول من دورة ميامي أواخر آذار/مارس. وتعود آخر مشاركة لها في الغراند سلام إلى أستراليا 2017 وهي في بداية الحمل، حيث نالت اللقب في المباراة النهائية على حساب شقيقتها فينوس.

وغابت سيرينا طوال الموسم بهدف التفرغ للحمل ثم ولادة طفلتها أليكسيس أولمبيا في أيلول/سبتمبر، ولا تشارك في رولان غاروس كمصنفة كما جرت العادة بعدما تراجعت إلى المركز 451 حاليا، بل حصلت على تصنيف محمي سمح لها بتفادي الأدوار التمهيدية.