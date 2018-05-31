وتغلبت موغوروتسا (24 عاماً) في الدور الثاني على الفرنسية فيونا فيرو المشاركة ببطاقة دعوة 6-4 و6-3، وستقابل في الدور الثالث الأسترالية سامنتا ستوسور، وصيفة بطلة 2010، التي تغلبت على الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا المصنفة 30 في البطولة بمجموعتين 6-2 و7-6 (7-1).

وكانت موغوروتسا التي أحرزت اللقب عام 2016 على حساب الأميركية سيرينا وليامس (7-5 و6-4 في النهائي)، حسمت لقاء البطلتين في الدور الأول بفوزها على الثلاثاء على الروسية سفتلانا كوزنتسوفا المتوجة عام 2009 والمصنفة 43 في العالم حاليا 7-6 (7-صفر) و6-2.

وفي الدور الثاني أيضاً، فازت البلجيكية إيليز مرتنز السادسة عشرة على البريطانية هيذر واطسون 6-3 و6-4، والسلوفاكية ماغدالينا ريباريكوفا التاسعة عشرة في البطولة على السويسرية بيليندا بنسيتش 6-2 و6-4.





