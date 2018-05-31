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كأس العالم روسيا FIFA 2018
رولان غاروس

رولان غاروس: موغوروتسا تشق طريقها بنجاح

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تأهلت الإسبانية غاربيني موغوروتسا، المصنفة ثالثة وبطلة 2016، الخميس إلى الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، ثاني البطولات الأربع الكبرى، للسنة الخامسة على التوالي.

REUTERS

وتغلبت موغوروتسا (24 عاماً) في الدور الثاني على الفرنسية فيونا فيرو المشاركة ببطاقة دعوة 6-4 و6-3، وستقابل في الدور الثالث الأسترالية سامنتا ستوسور، وصيفة بطلة 2010، التي تغلبت على الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا المصنفة 30 في البطولة بمجموعتين 6-2 و7-6 (7-1). 

وكانت موغوروتسا التي أحرزت اللقب عام 2016 على حساب الأميركية سيرينا وليامس (7-5 و6-4 في النهائي)، حسمت لقاء البطلتين في الدور الأول بفوزها على الثلاثاء على الروسية سفتلانا كوزنتسوفا المتوجة عام 2009 والمصنفة 43 في العالم حاليا 7-6 (7-صفر) و6-2. 

وفي الدور الثاني أيضاً، فازت البلجيكية إيليز مرتنز السادسة عشرة على البريطانية هيذر واطسون 6-3 و6-4، والسلوفاكية ماغدالينا ريباريكوفا التاسعة عشرة في البطولة على السويسرية بيليندا بنسيتش 6-2 و6-4.  

                  
 

رولان غاروس غاربيني موغوروتسا
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