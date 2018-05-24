رولان غاروس: مواجهة محتملة بين سيرينا وشارابوفا ومسار يسير لنادال

وتلتقي سيرينا مع التشيكية كريستينا بليسكوفا المصنفة 70 عالمياً في الدور الأول، فيما تواجه شارابوفا، المصنفة 29 عالمياً راهناً، إحدى المتأهلات من التصفيات.

ويمكن لشارابوفا المصنفة سادسة ملاقاة كارولينا بليسكوفا، شقيقة كريستينا، في الدور الثالث.

وتعود ويليامس وشارابوفا إلى البطولة الفرنسية بعد غيابها عن نسخة 2017. وابتعدت سيرينا بسبب حملها في طفلتها الأولى، فيما لم تحتل الروسية مركزاً يخولها المشاركة بعد عودتها من الإيقاف لمدة 15 شهراً بسبب تعاطي مواد محظورة كما لم تحصل على بطاقة دعوة من المنظمين.

وأصيبت شارابوفا، حاملة اللقب في 2012 و2014، قبل الدورة ولم تحاول خوض التصفيات التأهيلية.

بدورها، حصلت سيرينا التي تراجعت إلى المركز 453 عالمياً على تصنيف محمي، للمشاركة في البطولة التي أحرزت لقبها ثلاث مرات في 2002 و2013 و2015.

ولم تكن سيرينا على رأس إحدى المجموعات، وبالتالي كانت أمام خطر مواجهة إحدى اللاعبات المميزات باكراً، ما خلق جدلية في الولايات المتحدة.

وتحاول ابنة السادسة والثلاثين العودة إلى سابق مستوياتها بعد إنجابها طفلتها الأولى في أيلول/سبتمبر الماضي، علماً أنها ابتعدت عن الملاعب منذ مطلع كانون الثاني/يناير 2017 بعد تتويجها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، على حساب شقيقتها فينوس.

وعلى رغم عودتها بشكل تدريجي في آذار/مارس الماضي، إلاّ أنها لم تخض هذا الموسم سوى أربع مباريات في دورتي إنديان ويلز وميامي الأميركيتين، ففازت مرتين وخسرت مرتين.

وتتقدم سيرينا على شارابوفا 19-2 في المواجهات المباشرة.

وتلتقي الرومانية سيمونا هاليب الأولى مع الأميركية أليسون ريسكي والدنماركية كارولاين فوزنياكي الثانية وبطلة أستراليا مع الأميركية دانيال كولينز.

مسار سهل لنادال

لدى الرجال، حصل الإسباني رافاييل نادال المصنف أول عالمياً على طريق سهل نحو لقبه الحادي عشر، ويستهل مشواره ضد الأوكراني ألكسندر دولغوبولوف المصنف 54.

ويتقدم نادال، المتوّج الأسبوع الماضي بلقبه الثامن في دورة روما والذي أحرز لقبه الحادي عشر في كل من برشلونة ومونتي كارلو، 7-2 في المواجهات المباشرة ضد دولغوبولوف.

وقال نادال خلال سحب القرعة: "من الجيد دوماً أن أعود إلى باريس حيث عشت لحظات رائعة في مسيرتي".

وسيتفادى نادال (31 عاماً) مواجهة المتوجين السابقين الصربي نوفاك دجوكوفيتش والسويسري ستانيسلاس فافرينكا بالإضافة إلى الاختصاصي على الأراضي الترابية النمساوي دومينيك تييم، إذ وقعوا في النصف الآخر من القرعة حيث يحتل الألماني ألكسندر زفيريف المركز الثاني.

وقد يواجه نادال في طريقه إلى النهائي صديق طفولته الفرنسي ريشار غاسكيه في الدور الثالث، الكندي دنيس شابوفالوف في دور الـ16، الجنوب أفريقي كيفن أندرسون الذي تغلب عليه في نهائي فلاشينغ ميدوز 2017، والكرواتي مارين سيليتش الثالث في نصف النهائي.

ولم يتخط زفيريف الذي خسر نهائي روما الأسبوع الماضي أمام نادال، الدور الثالث في باريس وخرج من الدور الأول العام الماضي.

وفي غياب السويسري روجيه فيدرر، يستهل زفيريف (21 عاماً) مشواره ضد الليتواني ريكارديس بيرانكيس.

أمّا دجوكوفيتش (31 عاماً)، حامل لقب 2016 والذي تراجع إلى المركز 22 عالمياً بعد معاناته في التعافي من إصابة بكوعه، فيواجه متأهلاً من التصفيات وقد يلتقي البلغاري غريغور ديميتروف في الدور الرابع.

وأظهر دجوكوفيتش بعضاً من مستوياته السابقة عندما بلغ نصف نهائي دورة روما وخسر أمام نادال.

ويستهل فافرينكا المتوج باللقب في 2015 ووصيف نادال العام الماضي مشواره ضد الإسباني غييرمو غارسيا لوبيز.

وغاب المخضرم فافرينكا ثلاثة أشهر بعد جراحة في ركبته وعاد إلى الملاعب هذا الأسبوع في جنيف حيث فاز في مباراة واحدة قبل الخروج في ربع النهائي الخميس.