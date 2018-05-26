رولان غاروس: زفيريف وتييم بين نادال واللقب الحادي عشر

وسيكون نادال (31 عاماً) المرشح الأبرز لنيل اللقب السابع عشر في بطولات الغراند سلام، في ظل منافسة مرجحة من لاعبين شابين أظهرا قدرتهما على التراب، هما الألماني ألكسندر زفيريف والنمسوي دومينيك تييم.

ويدخل نادال البطولة الفرنسية التي تستمر حتى العاشر من حزيران/يونيو، بعدما أحرز هذا الموسم اللقب الحادي عشر أيضاً في دورتين ترابيتين هما مونتي كارلو وبرشلونة الإسبانية، ولقب ثامن في دورة روما الإيطالية.

وقال الماتادور الإسباني في تصريحات خلال الفترة الماضية، إن بطولة فرنسا التي أحرز لقبها للمرة الأولى عام 2005 هي دورة "عرفت فيها نجاحات كبيرة، هي تبقى البطولة الأهم بالنسبة إلي".

وخلال مسيرته في البطولة التي بدأت أيضا في 2005، حقق نادال 79 فوزاً وخسر مرتين فقط، وتعود الخسارة الأخيرة لنادال إلى ربع نهائي 2015، وأتت أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

وعلى رغم معاناة الصربي للعودة إلى مستواه المعهود في الفترة الماضية بعد خضوعه لعملية جراحية بسيطة لمعالجة إصابة في المرفق في شباط/فبراير، اعتبر نادال أن دجوكوفيتش قادر على تشكيل خطر في البطولة، قائلاً "نوفاك هو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ هذه الرياضة".

وسيتفادى نادال مواجهة دجوكوفيتش والسويسري ستانيسلاس فافرينكا بطل 2015 إضافة إلى تييم، إذ وقعوا في النصف الآخر من القرعة حيث زفيريف المصنف ثانياً في باريس وثالثاً عالمياً خلف السويسري روجيه فيدرر الغائب هذا الموسم عن الدورات الترابية، كما فعل العام الماضي.

وقد يواجه نادال في طريقه إلى النهائي صديق طفولته الفرنسي ريشار غاسكيه في الدور الثالث، الكندي دنيس شابوفالوف في دور الـ16، الجنوب افريقي كيفن اندرسون الذي تغلب عليه في نهائي فلاشينغ ميدوز 2017، والكرواتي مارين سيليتش الثالث في نصف النهائي.



- انتظار ألماني لـ 81 عاماً -



ولم يتخط زفيريف الذي خسر نهائي روما الأسبوع الماضي أمام نادال، الدور الثالث في باريس وخرج من الدور الأول العام الماضي، ويستهل زفيريف مشواره ضد الليتواني ريكارديس بيرانكيس.

أما دجوكوفيتش الذي تراجع إلى المركز 22 عالمياً، فيواجه متأهلاً من التصفيات وقد يلتقي البلغاري غريغور ديميتروف في الدور الرابع.

ويعد زفيريف بمثابة المنافس الجدي الأبرز لنادال في رولان غاروس.

فاللاعب الذي يعتبر من أبرز المواهب الشابة في كرة المضرب حالياً، توج هذا الشهر بلقب دورة مدريد، ليحرز بذلك ثالث ألقابه في دورات الماسترز للألف نقطة وهو لم يزل في الحادية والعشرين من العمر.

وخسر زفيريف أمام نادال في نهائي دورة روما الايطالية، وذلك للمرة الخامسة في خمس مواجهات بين اللاعبين، إلا أنّ هذه الخسارة كانت الأولى لزفيريف بعد 13 فوزاً متتالياً، ما يجعل من الألماني مرشحاً جدياً ليكون أول لاعب من بلاده يحرز لقب رولان غاروس منذ 81 عاماً.

المنافس الآخر هو تييم (24 عاماً) المصنف ثامناً عالمياً، والذي يعد من أبرز اللاعبين حالياً على الملاعب الترابية، إذ خسر أمام زفيريف في نهائي مدريد، الدورة نفسها التي كبد فيها نادال خسارة في الدور ربع النهائي.