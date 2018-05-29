رولان غاروس: الأمطار تعطل المباريات لليوم الثاني

واضطر منظمو ثاني البطولات الأربع الكبرى، إلى وقف المباريات بدءاً من الساعة 12,20 بالتوقيت المحلي (10,20 بتوقيت غرينيتش)، وذلك في اليوم الثالث من منافسات البطولة الفرنسية.

وكانت أبرز المباريات التي توقفت تجمع بين الكرواتي مارين سيليتش والاسترالي جيمس داكوورث، والتي كان الكرواتي المصنف ثالثاً متقدماً فيها بنتيجة 6-3 و5-4.

وكانت الأمطار قد عطلت في وقت متأخر بعد ظهر الإثنين مباريات اليوم الثاني، وأبرزها المباراة الأولى للمصنف أول عالمياً الإسباني رافايل نادال ضد الإيطالي سيموني بوليلي، بينما كان نادال متقدماً بنتيجة 6-4 و6-3.