بطولة فرنسا المفتوحة - نادال يبلغ نصف النهائي

حسم الإسباني رافاييل نادال المصنف أول وحامل اللقب بطاقته إلى الدور نصف النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بعدما أكمل مباراته مع الأرجنتيني دييغو شفارتسمان وأنهاها لصالحه 4-6 و6-3 و6-2 و6-2.

وبعدما خسر الأربعاء أول مجموعة له في رولان غاروس منذ الدور ربع النهائي لعام 2015 (فاز منذ حينها بـ37 مجموعة على التوالي)، ثم انتفض في الثانية وتقدم 5-3 و30-15 والارسال معه، تدخلت الأمطار وعطلت المباراة.

وعاد الإسباني بشكل مختلف إلى الملعب الخميس ولم يمنح منافسه الأرجنتيني أي فرصة لمحاولة حرمانه من مواصلة زحفه نحو لقبه الحادي عشر في البطولة الفرنسية.