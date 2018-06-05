بطولة فرنسا المفتوحة: كيز في نصف النهائي لأول مرة

واحتاجت كيز، المصنفة في المركز الثالث عشر، لساعة و26 دقيقة لتتخلص من عقبة منافستها الكازاخستانية المصنفة 98 عالميا، وبلوغ دور الأربعة للمرة الأولى في رولان غاروس والثالثة في بطولات الغراند سلام.

وتمني الأميركية البالغة 23 عاما النفس بأن تكرر سيناريو بطولة فلاشينغ ميدوز العام الماضي حين بلغت النهائي، لكن على أمل أن تتوج باللقب هذه المرة بعدما خسرت نهائي البطولة الأميركية أمام مواطنتها سلون ستيفنز التي ستلاقيها في دور الأربعة في حال فوزها على الروسية داريا كاساتكينا.

وكانت كيز وصلت لأول مرة لنصف نهائي بطولات الغراند سلام عام 2015 في بطولة استراليا المفتوحة حين خسرت أمام سيرينا وليامس.

ولم يكن فوز كيز على الكازاخستانية البالغة 23 عاما سهلا، لاسيما في المجموعة الأولى لأن بوتينتسيفا التي كانت تخوض ربع النهائي الثاني لها في الغراند سلام كسرت إرسالها وتقدمت 4-3، وبعدها 5-3 بفوزها بإرسالها، لكن الأميركية فازت بثلاثة أشواط متتالية، وامتدت المجموعة إلى شوط فاصل تخلفت فيه كيز صفر-2 قبل أن تستعيد المباراة.

وبعد مجموعة أولى امتدت 51 دقيقة، فرضت كيز هيمنتها في الثانية بعد انتزاعها الشوط السابع على إرسال الكازاخستانية، وأنهتها في 35 دقيقة.