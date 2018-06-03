بطولة فرنسا المفتوحة: كيز لاول مرة في ربع النهائي

وتخطت كيز (23 عاما)، وصيفة بطلة فلاشينغ ميدوز الاميركية العام الماضي، لاول مرة في مشاركاتها الخمس ثمن النهائي على ملاعب رولان غاروس، ووضعت حدا لمشوار الرومانية البالغة 30 عاما.

واعربت كيز عن سعادتها ببلوغ ربع النهائي، وصرحت بعد الفوز "رفعت (ميهاييلا) مستوى ادائها في نهاية اللقاء. انا سعيدة جدا بالتأهل الى ربع النهائي في باريس".

وبفوزها اليوم في رولان غاروس، تكون الاميركية التي تشرف عليها مواطنتها النجمة السابقة ليندساي ديفنبورت، قد بلغت الدور ربع النهائي على الاقل في جميع البطولات الكبرى الاربع.

في المقابل، خرجت بوزارنيسكو التي لم تحقق سابقا اي فوز في رولان غاروس حيث لم تلعب سوي مباراتين فقط بسبب الاصابات لاسيما في الركبة، بعد ثلاثة انتصارات ابرزها في الدور الثالث على الاوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة رابعة واحدى المرشحات للتتويج باللقب.

وعزاء بوزارينسكو التي تراجعت الى ابعد من المركز 500 في بداية 2017، انها ستدخل نادي المصنفات الـ 30 الاوليات بعد رولان غاروس مباشرة.

وستقابل كيز في الدور المقبل الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا (23 عاما) التي تغلبت على التشيكية بربورا ستريكوفا السادسة والعشرين 6-4 و6-3.

وهي المرة الثانية التي تبلغ فيها بوتينتسيفا التي تراجعت من المركز 27 الى 98 حاليا، الدور ربع النهائي للبطولة في مسيرتها الاحترافية بعد الاولى قبل عامين عندما سقطت بصعوبة امام الاميركية سيرينا وليامس حاملة اللقب 5-7 و6-4 و6-1.

وبلغت الدور ذاته وللمرة الاولى الاميركية سلون ستيفنز العاشرة بفوزها على الاستونية انيت كونتافيت الخامسة والعشرين 6-2 و6-صفر، لتضرب موعدا مع الفائزة في المباراة بين الدنماركية كارولاين فوزنياكي الثانية والروسية داريا كاساتكينا والتي توقفت في المجموعة الثانية بسبب الظلام والنتيجة 3-3 علما بان الروسية حسمت المجموعة الاولى في صالحها 7-6 (7-5).

