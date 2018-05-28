بطولة فرنسا المفتوحة: عودة مخيبة لأزارنكا بخروج من الدور الأول

ودفعت أزارنكا التي غابت عن رولان غاروس 2017 بعدما وضعت مولودها الأول، وتراجعت الى المركز 82 حاليا، غاليا ثمن الأخطاء المباشرة التي بلغ عددها 38 في اول مواجهة مع التشيكية الواعدة سينياكوفا (22 عاما) المصنفة 57 عالميا والتي حققت الفوز في نحو ساعتين.

ولم تلعب أزارنكا الفائز ببطولة استراليا المفتوحة مرتين (2012 و2013)، في البطولات الكبرى منذ مشاركتها العام الماضي في ويمبلدون الانكليزية، كما غابت لأشهر عن الدورات الأخرى خارج الولايات المتحدة بسبب نزاع قضائي مع صديقها السابق على حضانة الطفل.

وكان متابعو كرة المضرب يأملون في مواجهة مرتقبة في الدور الثاني بين أزارنكا وبطلة 2017 اللاتفية يلينا اوستابنكو، لكن الاثنتين سقطتا في الدور الأول. وسيجمع الدور الثاني بين سينياكوفا والاوكرانية كاترينا كوزلوفا.

