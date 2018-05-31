بطولة فرنسا المفتوحة: سيرينا تقلب تأخرها أمام بارتي وتبلغ الدور الثالث

وارتدت سيرينا (36 عاما)، المصنفة اولى عالميا سابقا وحاملة لقب 23 دورة كبرى، مجددا ثيابا سوداء ضيقة مع سروال طويل، بعد غيابها عن البطولات الكبرى منذ استراليا المفتوحة التي توجت بلقبها وهي حامل مطلع 2017. وستلتقي في الدور الثالث الالمانية يوليا جورج.

وقالت سيرينا، وصيفة 2016 أمام الاسبانية غاربينيي موغورتسا "هذا امر لا يصدق. انا سعيدة جدا للتواجد هنا. خسرت المجموعة الاولى واعتقدت انه يجب ان احاول اكثر، ثم ظهرت سيرينا".

وتابعت "ساعود غدا لاشارك في الزوجي مع (شقيقتها) فينوس".

وشاركت سيرينا للمرة الأولى في بطولة رولان غاروس عام 1998 وأحرزت اللقب على الملاعب الترابية غير المفضلة لديها ثلاث مرات (2002 و2013 و2015).

وفي حال تتويجها مرة رابعة في البطولة الفرنسية، ستعادل سيرينا (23 لقبا كبيرا) الرقم القياسي المطلق في عدد الالقاب الكبيرة المسجل باسم الاسترالية مارغريت كورت.

وخاضت سيرينا منذ بداية العام أربع مباريات فقط قبل البطولة الفرنسية، آخرها عندما خسرت في الدور الاول من دورة ميامي أواخر آذار/مارس. وتعود آخر مشاركة لها في الغراند سلام الى استراليا 2017 وهي في بداية الحمل، حيث نالت اللقب في المباراة النهائية على حساب شقيقتها فينوس.

وغابت سيرينا طوال الموسم بهدف التفرغ للحمل ثم ولادة طفلتها أليكسيس أولمبيا في ايلول/سبتمبر، ولا تشارك في رولان غاروس كمصنفة كما جرت العادة، وذلك بعدما تراجعت الى المركز 451 حاليا، بل حصلت على تصنيف محمي سمح لها بتفادي الأدوار التمهيدية.