بطولة فرنسا المفتوحة: ديميتروف إلى الدور الثالث بعد مباراة ماراتونية

تأهل البلغاري غريغور ديميتروف المصنف خامسا عالميا إلى الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، ثاني البطولات الأربع الكبرى، بفوزه الاربعاء على ملاعب رولان غاروس على الاميركي جاريد دونالدسون 6-7 (2-7) و6-4 و4-6 و6-4 و10-8 بعد مباراة ماراتونية استغرقت 4 ساعات و19 دقيقة.

ويلتقي ديميتروف في الدور الثالث مع الاسباني فرناندو فرداسكو المصنف 35 عالميا.

ويمني ديميتروف المتوج بلقب بطولة الماسترز في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في لندن، بتخطي الدور الثالث في البطولة الفرنسية التي يشارك فيها الثامنة تواليا والذي بلغه عامي 2013 (خرج على يد الصربي نوفاك دجوكوفيتش) و2017 (على يد الاسباني بابلو كارنيو بوستا)، علماً بأنه ودعها 4 مرات من الدور الاول (2011 و2014 و2015 و2016) ومرة من الثاني (2012).

ويلتقي ديميتروف في الدور الثالث مع الاسباني فرناندو فرداسكو المصنف 35 عالميا، فيما يلعب نيشيكوري مع الفرنسي جيل سيمون الفائز على الاميركي سام كويري 1-6 و7-6 (7-3) و 6-4 و6-1.

وتوقفت مباراتا النمسوي دومينيك تييم مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (والنتيجة 6-2 و2-6 و6-4) والفرنسي لوكاس بوي مع البريطاني كامرون نوري (6-2 و6-4 و5-7) بسبب الظلام.