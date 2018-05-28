بطولة فرنسا المفتوحة: دجوكوفيتش الى الدور الثاني وخروج فافرينكا

ولم تكن البداية سهلة على الصربي الذي يخوض البطولة المتوج بلقبها عام 2016 وهو مصنف 22، إذ تخلف صفر-2 في بداية المجموعة الأولى بعد تنازله عن إرساله لكنه استعاد توازنه في طريقه لإنهائها لصالحه في غضون 38 دقيقة.

وفي المجموعة الثانية، كان على وشك خسارة ارساله خلال الشوط العاشر لكنه عاد وأنقذ الموقف وحسم الشوط والمجموعة في 45 دقيقة، ثم سمح لمنافسه البرازيلي المصنف 134 عالميا بالعودة من بعيد بعد أن كان متخلفا 2-4 في المجموعة الثالثة، وإدراك التعادل 4-4 قبل أن يتدارك الموقف في الشوطين التاليين، حاسما المجموعة في 43 دقيقة والمباراة في ساعتين و6 دقائق.

واعترف دجوكوفيتش، القادم من أفضل نتيجة له هذا الموسم بعد وصوله الى نصف نهائي دورة روما للماسترز قبل الخروج على يد الإسباني رافايل نادال، "لم تكن بدايتي جيدة، لكني فزت بثلاث مجموعات، وهذا هو الأهم".

ويلتقي دجوكوفيتش، الفائز بـ12 لقبا كبيرا في مسيرته آخرها يعود الى رولان غاروس بالذات عام 2016 حين تغلب على البريطاني اندي موراي، في الدور الثاني أحد الإسبانيين دافيد فيرر، وصيف بطل 2013، أو خاومي مونار الصاعد من التصفيات.

وخرج السويسري ستانيسلاس فافرينكا، وصيف العام الماضي وبطل 2015، مبكرا من البطولة بسقوطه في الدور الاول أمام الاسباني غييرمو غارسيا لوبيز 2-6 و6-3 و6-4 و6-7 (5-7) و3-6.

ولم يستعد السويسري المصنف ثالثا في العالم سابقا و30 حاليا، مستواه السابق بعدما أجرى عمليتين لركبته اليسرى في آب/اغسطس الماضي، وهو لم يفز هذا الموسم الا في اربع مباريات مقابل ست هزائم.

وعاد فافرينكا (33 عاما) الذي خسر نهائي 2017 أمام الاسباني رافايل نادال، الى الملاعب في بداية الموسم في كانون الثاني/يناير، لكن بعد اربع مشاركات دون نتائج تذكر مترافقة مع لياقة بدنية ضعيفة، قرر السويسري أخذ قسط من الراحة لفترة امتدت نحو ثلاثة اشهر، قبل ان يشارك على الملاعب الترابية في جنيف الأسبوع الماضي ويفوز بمباراة واحدة.

وفي مباراته الاثنين، وبعد ستة أشواط في المجموعة الاولى، استدعى فافرينكا المدلك للاعتناء بركبته اليسرى التي خضعت للعمليتين.

وهي المرة الثالثة التي يخرج فيها السويسري من الدور الاول خلال مشاركاته الـ 14 في رولان غاروس، والثانية أمام غارسيا لوبيز بعد 2014 عندما كان في افضل مستوى له حيث توج حينها بأول لقب كبير في بطولة استراليا المفتوحة، وكذلك بأول لقب في دورات الماسترز في مونتي كارلو.

أما المرة الاولى فكانت في 2006 أمام الأرجنتيني دافيد نالبانديان.

وكان السويسري قريبا من إنهاء المباراة لصالحه بعد فوزه بمجموعتين (الثانية والثالثة)، وذلك عندما كسر إرسال منافسه الاسباني في الشوط الخامس من المجموعة الرابعة وتقدم 3-2، لكنه لم يحسن المحافظة على هذا التقدم لارتكابه العديد من الاخطاء المباشرة (وصلت في كامل المباراة الى 72 خطأ مقابل 40 لغارسيا لوبيز).

ويلتقي الاسباني في الدور الثاني مع الروسي الواعد كارن خاتشانوف (22 عاما ومصنف 38) الذي اقصى النمساوي اندرياس هايدر-ماورر الصاعد من التصفيات (مصنف 412) 7-6 (7-صفر) و6-3 و6-3.

