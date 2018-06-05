بطولة فرنسا المفتوحة: انتهاء مشوار ديوكوفيتش على يد تشيكيناتو



وانتهى مشوار الصربي نوفاك ديوكوفيتش في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، عند الدور ربع النهائي بخسارته أمام الإيطالي المغمور ماركو تشيكيناتو المصنفة 72 عالمياً بنتيجة 3-6 و6-7 (4-7) و6-1 و6-7 (13-11).

وكان الصربي يمني النفس ببلوغ نصف النهائي الأول له في بطولات الغراند سلام منذ فلاشينغ ميدوز عام 2016 (خسر النهائي في حينها)، وبدت الفرصة سانحة أمامه كونه يواجه لاعباً لم خرج من الدور الأول لجميع بطولات الغراند سلام قبل النسخة الحالية من رولان غاروس.

لكن الإيطالي البالغ 25 عاماً فاجأ منافسه المتوج بـ12 لقباً كبيراً وأصبح بتصنيفه الـ72، أدنى لاعباً من حيث الترتيب يبلغ نصف نهائي رولان غاروس منذ 1999 (الأوكراني اندري مدفيديف)، كما بات أول إيطالي يصل إلى نصف نهائي إحدى بطولات الغراند سلام منذ 40 عاماً.

وبعد مباراة استمرت لثلاث ساعات ونصف، بينها ساعة و18 دقيقة في المجموعة الرابعة التي شهدت شوطاً فاصلاً، كشف ديوكوفيتش الذي يحاول جاهداً استعادة مستواه السابق بعد ابتعاده عن القسم الأخير من الموسم الماضي بسبب الإصابة، أنه "غير أكيد إذا كنت سألعب على (دورات) الملاعب العشبية"، وأبرزها دون شك بطولة ويمبلدون الفائز بلقبها ثلاث مرات.



من جهته فلم يستوعب الإيطالي فكرة أنه حصل على بطاقته إلى نصف نهائي رولان غاروس على حساب ديوكوفيتش، وهو الذي كادت أن تنتهي مسيرته قبل عامين بسبب مزاعم تلاعبه بنتائج المباريات.



وقال الإيطالي بعد اللقاء "ربما أنا نائم (يحلم). إنّه شيء مذهل، أمر لا يصدق بالنسبة لي، أنا سعيد جدا لأنّ الفوز على نوفاك ديوكوفيتش في ربع نهائي رولان غاروس شيء لا يصدق".



وبلغ النمسوي دومينيك تييم المصنف سابعاً الدور نصف النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للمرة الثالثة تواليا بتغلبه على الألماني الكسندر زفيريف الثاني 6-4 و6-2 و6-1.

ويلتقي تييم الذي خسر نهائي النسختين الأخيرتين أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني رافاييل نادال توالياً، في الدور المقبل مع تشيكيناتو.

