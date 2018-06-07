وهي المباراة النهائية الثانية لستيفنز (25 عاما) في الغراند سلام بعد الأولى في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فراشينغ ميدوز قبل نحو 9 أشهر عندما أحرزت اللقب على حساب مواطنتها وصديقتها كيز.

وهو الفوز الثالث لستيفنز على كيز في 3 مواجهات جمعت بينهما حتى الآن بعد الأول عام 2015 في الدور الأول لدورة ميامي.

وقالت ستيفنز: "ليس من السهل اللعب أمام صديقة ومواطنة جيدة، لكنني سعيدة جدا ببلوغي المباراة النهائية للمرة الأولى في رولان غاروس ".

وكانت ستيفنز تخوض دور الأربعة للمرة الثالثة في البطولات الكبرى، والأولى تعود إلى عام 2013 في ويمبلدون حين خسرت أمام مواطنتها الأسطورة سيرينا وليامس، ثم عام 2017 في فلاشينغ ميدوز حين توجت باللقب وصولا إلى النسخة الحالية من رولان غاروس.



