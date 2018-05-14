العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
رولان غاروس

الفرنسي تسونغا يغيب عن رولان غاروس

من قبل

أعلن الفرنسي جو ويلفريد تسونغا الاثنين أنه لن يشارك في بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب على ملاعب رولان غاروس من 27 أيار/مايو إلى 10 حزيران/يونيو، لأنه لم يتعاف تماماً بعد العملية التي أجريت له في ركبته اليسرى.

AFP

وكتب تسونغا عبر تويتر "بالرغم من الجهود المبذولة من أجل العودة في الوقت المناسب، للأسف، أجد نفسي مضطراً لإعلان عدم مشاركتي في دورة ليون (الاسبوع المقبل) وبطولة رولان غاروس"، ثاني البطولات الاربع الكبرى.

وخضع تسونغا (33 عاماً ومصنف 37 عالمياً) مطلع نيسان/ابريل الماضي لعملية في ركبته اليسرى لمعالجة شق في الغضروف، وغاب عن الملاعب منذ انسحابه من نصف نهائي دورة مونبلييه الفرنسية مطلع شباط/فبراير.

وقال في مقطع فيديو مرافق "فترة التئام الجرح كانت طويلة قليلاً"، معرباً عن خيبة أمله لأنه تعين عليه أن يغيب "عن دورات أعشقها".

وأضاف "عملت بكل جهد وقسوة من أجل العودة بسرعة، لكن المدة لم تكن كافية. يجب أن أتابع العمل من أجل العودة بنسبة 100%. آمل أن يحصل ذلك قريباً".
 
 

رولان غاروس جو ويلفريد تسونغا
السابق اللاتفية إيلينا أوستابنكو تحظى
اقرأ
اللاتفية إيلينا أوستابنكو تحظى باستقبال الأبطال عقب تتويجها ببطولة فرنسا المفتوحة
التالي