الفرنسي تسونغا يغيب عن رولان غاروس

وكتب تسونغا عبر تويتر "بالرغم من الجهود المبذولة من أجل العودة في الوقت المناسب، للأسف، أجد نفسي مضطراً لإعلان عدم مشاركتي في دورة ليون (الاسبوع المقبل) وبطولة رولان غاروس"، ثاني البطولات الاربع الكبرى.

وخضع تسونغا (33 عاماً ومصنف 37 عالمياً) مطلع نيسان/ابريل الماضي لعملية في ركبته اليسرى لمعالجة شق في الغضروف، وغاب عن الملاعب منذ انسحابه من نصف نهائي دورة مونبلييه الفرنسية مطلع شباط/فبراير.

وقال في مقطع فيديو مرافق "فترة التئام الجرح كانت طويلة قليلاً"، معرباً عن خيبة أمله لأنه تعين عليه أن يغيب "عن دورات أعشقها".

وأضاف "عملت بكل جهد وقسوة من أجل العودة بسرعة، لكن المدة لم تكن كافية. يجب أن أتابع العمل من أجل العودة بنسبة 100%. آمل أن يحصل ذلك قريباً".



