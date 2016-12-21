لخويا يكتب تاريخاً جديداً لدوري النجوم

وسجل الإسباني فلوريس شيكو (2) والمغربي يوسف العربي (23 و65 و83 ) والتونسي يوسف المساكني (27 و71) والمعز علي (38 و74) والكوري الجنوبي نام تاي هي (78) وعلي عفيف (79) الأهداف.

وانتزع المغربي العربي صدارة ترتيب الهدّافين برصيد 17 هدفاً.

وكان العربي حقق أكبر فوز 9-صفر مرتين على الغرافة والشمال عامي 1992 و1995 ، وحقق الخور ثاني أكبر فوز على حساب الشمال (8-صفر) عام 2005، يليه فوز الغرافة على المرخية 9-2 في العام ذاته.

وكان السد حقق أكبر فوز هذا الموسم على حساب أم صلال 8-صفر.

ورفع لخويا رصيده إلى 33 نقطة وانفرد بالصدارة متقدماً بفارق 3 نقاط على السد الذي يخوض مباراة قمة غداً في ضيافة الجيش، وتوقف رصيد الشحانية عند 12 نقطة.

وحقق الخور الثامن مفاجأة كبيرة بفوزه في الوقت القاتل على الريان حامل اللقب 2-1.

وتقدم الريان عن طريق المدافع الأوروغوياني غونزالو فييرا (24) قبل أن يسجّل في وقت قاتل مصعب عبد المجيد (82) وبارو صديق (88) هدفي الخور الذي رفع رصيده إلى 12 نقطة، فيما توقف رصيد الريان عند 22 نقطة في المركز الخامس.

وحقق الوكرة فوزاً كبيراً وغير متوقع على السيلية التاسع 5-1 وانتقل من المركز الرابع عشر الأخير إلى الثاني عشر برصيد 10 نقاط مقابل 12 للخاسر.

وسجّل المغربي محسن متولي (3 من ركلة جزاء) وماهر يوسف (10 و19 و41) والباراغوياني بابلو زيبالوس (14) اهداف الوكرة، والبحريني فوزي عايش (61 من ركلة جزاء).

وتختتم المرحلة غداً الخميس بثلاثة لقاءات أخرى فيلعب العربي مع أم صلال، ومعيذر مع الأهلي، والغرافة مع الخريطيات.