تعادل مثير بين الريان ولخويا

وتقدّم لخويا عن طريق المغربي يوسف العربي (77) الذي رفع رصيده إلى 21 هدفا في صدارة الهدافين، وأدرك الريان التعادل عبر الإسباني سيرخيو غارسيا (83).

ورفع لخويا رصيده إلى 50 نقطة مقابل 41 للريان الثالث.

وقدّم الفريقان مستوى رفيعاً وسنحت لكل منهما فرص كثيرة على مدار شوطي المباراة التي شهدت ندية كبيرة.

وتعادل أم صلال مع الأهلي بهدف للإيفواري يانيك ساغبو (52) مقابل هدف لعلي فريدون (55).

وظل الأهلي سادسا برصيد 24 نقطة، وأم صلال ثامنا وله 23 نقطة بفارق الأهداف خلف العربي.

وأهدر الخور فوزا ثمينا وغاليا بعد أن تقدّم بهدفين نظيفين على معيذر الذي استطاع إدراك التعادل 2-2.

وتقدّم الخور بواسطة المغربي محسن ياجور (41) وبارو صديقي (53) قبل أن يسجل أحمد ياسين هدفي معيذر (70 و75).

وصار رصيد الخور 20 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف أمام السيلية، مقابل 16 نقطة لمعيذر الثاني عشر.