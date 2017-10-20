وافتتح بغداد بونجاح التسجيل للسد في الدقيقة الرابعة، ثم أضاف بيدرو ميغيل الهدف الثاني في الدقيقة 24 قبل أن يقلص العربي النتيجة بهدف سجله دييغو جارديل في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني أضاف علي أسد الهدف الثالث للسد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع السد رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط أمام الدحيل، الذي يواجه أم صلال السبت، فيما توقف رصيد العربي عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.

وفي المباراة الثانية، انتزع الريان فوزاً صعباً من مضيفه السيلية 1-0.

ويدين الريان بالفضل في هذا الفوز للاعبه عبد الرزاق حمد الله الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

ورفع الريان رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد السيلية عند تسع نقاط في المركز الخامس.

وفي المباراة الثالثة، فاز المرخية على الخور بهدف نظيف سجله ناصر إبراهيم النصر في الدقيقة 56.

وحصد المرخية أول ثلاث نقاط له هذا الموسم احتل بهم المركز الحادي عشر قبل الأخير، فيما توقف رصيد الخور عند أربع نقاط في المركز الثامن.

