السد يتجاوز الخور برباعية نظيفة

وسجل حسن الهيدوس (20) وبدرو ميغل من الرأس الأخضر (65) والجزائري بغداد بونجاح (80) وحمزة الصنهاجي (90+3) الأهداف فارتفع رصيد السد إلى 53 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف عن لخويا، وتجمد رصيد الخور عند 20 نقطة.

وأكد الغرافة تفوقه على منافسه القوي الريان حامل اللقب وكرر انتصاره عليه 2-1 واقترب من العودة إلى المربع الذهبي.

وتقدم الريان بهدف مدافعه البرازيلي الأصل ناثان أوتافيو (13) قبل أن يسجل للغرافة المدافع الغاني رشيد صومايلا (54) وعبد الغني منير (74).

وتجمد رصيد الريان عند 44 نقطة في المركز الثالث فيما ارتفع رصيد الغرافة إلى 37 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين خلف الجيش الذي يستضيف غداً الأهلي.