الريان يكبّد السد هزيمته الأولى بعد سيناريو مثير

وتقدم السد بهدف سجله بغداد بونجاح في الدقيقة 12 وتعادل عبد الرزاق حمد الله للريان في الدقيقة 55 قبل أن يسجّل كو ميونغ جين هدف الفوز للريان في الدقيقة 71.

ورفع الريان رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف السد صاحب المركز الثاني والدحيل، صاحب الصدارة.

يذكر أنّ هذه الخسارة هي الأولى للسد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات، فيما يعد هذا الفوز هو الخامس للريان مقابل الخسارة في مباراة واحدة فقط.

من جانبه، واصل فريق العربي بدايته السيئة هذا الموسم في الدوري وتعادل مع مضيفه الأهلي 2-2.

وتقدم الأهلي بهدف سجّله المدافع التونسي عمار الجمل في الدقيقة 21 وتعادل فريد دابانكا للأهلي في الدقيقة 50 ثم أضاف السوري مارديك مارديكيان الهدف الثاني للعربي في الدقيقة 64 وتعادل مشعل مبارك للأهلي في الدقيقة 85.

ورفع العربي رصيده إلى أربع نقاط في المركز العاشر، كما رفع الأهلي رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثامن.

بدوره، انتزع أم صلال فوزاً صعباً من الخور 1-0.

ويدين أم صلال بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمد السيد عبد المطلب الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49.

ورفع أم صلال رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع وتجمد رصيد الخور عند أربع نقاط في المركز التاسع.