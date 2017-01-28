لخويا ينفرد بالصدارة

وبعد تعادله مع الوكرة في المرحلة الماضية، تغلب لخويا على مضيفه العربي بهدف نظيف سجله تي هي نام في الدقيقة 42 من المباراة ليرفع لخويا رصيده إلى 46 نقطة في الصدارة ويتجمد رصيد العربي عند 19 نقطة في المركز التاسع.

وواصل الريان انتفاضته وحقق الفريق انتصاره الخامس على التوالي في المسابقة بتغلبه على الخريطيات 1-0 اليوم في نفس المرحلة التي شهدت أيضاً فوز معيذر على الوكرة 3-1.

وتقدم الريان إلى المركز الثالث رافعاً رصيده إلى 37 نقطة بفارق ست نقاط خلف السد. وتجمد رصيد الخريطيات عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل عبد المجيد عناد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54 ليقود الفريق إلى ثلاث نقاط ثمينة في رحلة الدفاع عن لقب البطولة.

وسجل كيسيتو ويلفريد نغيسون هدفين ليقود معيذر إلى فوز ثمين 3-1 على الوكرة ليرفع رصيده إلى 14 نقطة ويتقدم للمركز الثالث عشر قبل الأخير في جدول المسابقة ويتراجع الوكرة للمركز الأخير برصيد 12 نقطة فقط بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي في البطولة.

وافتتح محمد الزويد التسجيل في المباراة بهدف مبكر لمعيذر في الدقيقة التاسعة وتعادل يوسوفا مبينغي للوكرة في الدقيقة 17 لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

ولكن ويلفريد نغيسون أحرز هدفي الفوز لمعيذر في الدقيقتين 55 و88 .