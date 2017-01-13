لخويا ينتزع فوزاً صعباً من السد

وشهدت هذه الجولة أيضاً فوز العربي على الخريطيات 2-1 والريان على السيلية 4-0 وتعادل الخور مع الجيش سلبياً.

ورفع لخويا رصيده إلى 42 ليعزز صدارته لجدول الترتيب، فيما توقف رصيد السد عند 37 نقطة في المركز الثاني.

وكان لخويا هو البادئ بالتسجيل عن طريق تي هي نام في الدقيقة 17 لكن السد ادرك التعادل عن طريق علي أسد الله في الدقيقة 27 لكن محمد موسى عباس سجل هدفا في الدقيقة 89 قاد به فريقه لخويا للفوز.

أنهى لخويا بعشرة لاعبين بعد طرد لويس مارتن في الدقيقة 86.

وبهذا الفوز، حافظ لخويا على سجله خاليا من الهزائم حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في ثلاث، فيما تعد هذه الهزيمة هي الأولى للسد هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل في أربع.

وفي المباراة الثانية، فاز العربي على الخريطيات 2-1.

وسجل هدفي العربي فاجنار رينيار ريبيرو وبوعلام خوخي في الدقيقتين 12 و34 فيما سجل هدف الخريطيات أنور ديبا في الدقيقة 43.

ورفع العربي رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد الخريطيات عند 15 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثالثة، اكتسح فريق الريان ضيفه السيلية 4-0.

وتقدم للريان سيرخيو غارسيا في الدقيقة التاسعة، ثم أضاف رودريغو تاباتا (هدفين متتاليين) الأول في الدقيقة 22 والثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 61 قبل أن يختتم عمر أهداف الريان في الدقيقة 69.

وأضاع ميرغني الزين بابكر لاعب السيلية ركلة جزاء في الدقيقة 79.

ورفع الريان رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد السيلية عند 15 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الرابعة، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت الجيش بمضيفه الخور.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع الجيش رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث كما رفع الخور رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن.