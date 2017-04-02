لخويا يضم البرازيلي برونو دا سيلفا

أعلن نادي لخويا القطري عن تعاقده رسميا مع المهاجم البرازيلي ادجار برونو دا سيلفا لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول حتى نهاية الموسم الجاري 2016-2017 ، وتم تسجيله في القائمة بديلا للمهاجم المغربي يوسف العربي.

وتعرض العربي لإصابة في الكتف خلال مباراة استقلال خوزستان الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا خضع على إثرها لجراحة ستبعده عن الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وقررت إدارة لخويا ضم برونو لحاجة الفريق إلى مهاجم هداف، في ظل مشاركته في دوري ابطال آسيا ورغبة النادي في التأهل إلى الأدوار النهائية بالإضافة لمنافسة الفريق على لقب الدوري وأيضا تنتظره بطولتي كأس قطر وكأس الأمير المحليتين.

وضم الجزائري جمال بلماضي اللاعب البرازيلي إلى قائمة الفريق ضد الجيش في المرحلة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري القطري والتي تقام اليوم الأحد ليكون أول ظهور له بقميص لخويا.

وادجار برونو دا سيلفا (30 سنة) من مواليد الثالث من كانون الثاني/ينايرعام 1987، وكان يلعب في صفوف فريق أضنة سبور التركي، وقد سبق له اللعب في ناديي الوصول والشباب الاماراتيين.