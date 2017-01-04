لخويا والسد يبتعدان عن الجيش "المتعثر"

واصل لخويا سلسلة انتصاراته بدوري نجوم قطر، بعدما حقق فوزه السابع على التوالي، إثر تغلبه 3-1 على مضيفه معيذر اليوم الأربعاء، في المرحلة الرابعة عشر للمسابقة التي شهدت أيضاً فوز السد على مضيفه الخريطيات بهدف نظيف.

كما أسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز الغرافة على ضيفه الأهلي 2-0، وتعادل الجيش مع الوكرة سلبياً 0-0.

وعزّز لخويا صدارته للبطولة بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة، فيما تجمّد رصيد معيذر، الذي تكبّد خسارته الحادية عشرة هذا الموسم في المسابقة والسابعة على التوالي، عند 9 نقاط، ليظل قابعاً في مؤخرة الترتيب.

وافتتح نام تاي هي التسجيل لمصلحة لخويا في الدقيقة 29 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف المعز علي زين العابدين الهدف الثاني في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدّم لخويا بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، أضاف زين العابدين الهدف الثالث للخويا وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 59، فيما أحرز ديوكو كالويتوكا هدف حفظ ماء الوجه لمعيذر في الدقيقة 88.

من جانبه، استعاد السد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية، عقب فوزه الصعب 1-0 على مضيفه الخريطيات.

وارتفع رصيد السد، الذي سقط في فخ التعادل 1-1 مع مضيفه الجيش في المرحلة الماضية، إلى 34 نقطة، في المركز الثاني، بفارق نقطتين فقط خلف لخويا، فيما تجمد رصيد الخريطيات عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويدين السد بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه إبراهيم ماجد الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 74.

وأهدر الجيش نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على اللقب بعدما تعادل سلبياً مع مضيفه الوكرة.

وأصبح في جعبة الجيش، الذي عجز عن تحقيق أي فوز للمباراة الثالثة على التوالي، 30 نقطة في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد الوكرة إلى 11 نقطة، ولكنه ظل في المركز الثالث عشر (قبل الأخير).

وانتزع الغرافة فوزاً ثميناً 2-0 من ضيفه الأهلي.

وأحرز عثمان علوي البهري الهدف الأول للغرافة في الدقيقة 34، فيما تكفل محمد رزاق بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 84.

ورفع الغرافة رصيده بهذا الإنتصار إلى 26 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 14 نقطة في المركز التاسع.