كايشينيا.. من الغرافة القطري إلى رينجرز الاسكتلندي

وكتب الغرافة في حسابه على تويتر "الموافقة تصب في مصلحة النادي ماديا لاسيما وأن عقد المدرب ينتهي بعد 45 يوماً".

وأضاف: "رغبة المدرب في استثمار فرصة الانتقال لرينجرز كانت أقوى من رغبتنا في استمراره. الموافقة تحقق لنادينا التوازن بين موقفنا بالدوري والعائد المادي".

ويتولى كايشينا تدريب الغرافة منذ ديسمبر/كانون الأول 2015 وأنهى الموسم الماضي في المركز التاسع بينما يحتل المركز الخامس في الموسم الجاري قبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة.

وسيتولى المدرب البرتغالي البالغ عمره 46 عاما قيادة رينجرز خلفا لمارك ووربرتون الذي ترك منصبه الشهر الماضي.