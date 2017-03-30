عودة الحكام المجريين للدوري القطري بعد غياب طويل

وقامت لجنة الحكام في الاتحاد القطري بتعيين الحكم المجري توماس بوغنار لإدارة لقاء كلاسيكو الكرة القطرية بين السد والريان.

وكان الحكم المعروف فيكتور كاساي، هو آخر حكم مجري تولى إدارة مباريات في الدوري القطري، حيث كانت أيضاً بين السد والريان في جولة الإياب لموسم 2008-2009 وانتهى اللقاء حينها بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويضم الطاقم المعاون لتوماس بوغنار في إدارة اللقاء، الذي سيجرى يوم الأحد القادم على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، كل من لازلو فيزوكاي وجورجيو ثيودوروس، أما الحكم الرابع فسيكون القطري طالب سالم، وحكمان إضافيان هما خميس المري ونايف القادري.

وتم تعيين طاقم أجنبي آخر من سويسرا في هذه الجولة الحاسمة، حيث سيتولى ستيفان كلوسنر إدارة لقاء الجيش مع لخويا، المتصدر في نفس اليوم على ملعب عبد الله بن خليفة، ويعاونه مواطنه ريميجيوس زغراغن وماركو زويرتشر، أما الحكم الرابع فهو القطري محمد ضرمان والحكمان الإضافيان فهد جابر وسلمان فلاحي.