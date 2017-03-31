عجلة الدوري القطري تعود الى الدوران

تعود عجلة الدوري القطري لكرة القدم الى الدوران وسط حالة من الاحباط بسبب خيبة المنتخب القطري في التصفيات الاسيوية المؤهلة الى مونديال 2018 في روسيا.

ويستأنف الدوري نشاطه غدا السبت بعد توقف دام شهرا بسبب مباراتي قطر مع ايران واوزبكستان (خسرتهما بنتيجة واحدة صفر-1 وتراجعت الى المركز الاخير برصيد 4 نقاط) بالتصفيات المونديالية، بمباريات المرحلة الرابعة والعشرين التي تعد الاقوى والاهم في مسيرة كل الفرق بلا استثناء وفي الصراع بشكل عام من القمة الى القاع قبل 3 مراحل على نهاية الموسم.

كما ان مباريات المرحلة تشهد مواجهات بين المتنافسين المباشرين، حيث يلتقي لخويا المتصدر مع الجيش الرابع، والسد الثاني مع الريان الثالث، والغرافة الخامسة مع ام صلال السادس، والاهلي السابع مع الخريطيات العاشر، والعربي الثامن مع الشحانية الثاني عشر، والوكرة الاخير مع الخور الحادي عشر، ومعيذر الثالث عشر مع السيلية التاسع.

ففي صراع القمة، سيصطدم لخويا (56 نقطة) مع الجيش (45 نقطة)، وكلاهما لا بديل امامه سوى الفوز، خصوصا لخويا الذي يرغب في ان يخطو خطوة مهمة من استعادة اللقب، بيد ان مهمته لن تكون سهلة في ظل غياب هدافه والدوري حتى الآن الدولي المغربي يوسف العربي (24 هدفا) بسبب الاصابة، بالإصافة الى سعي الجيش الى تثبيت اقدامه في المربع الذهبي وبالتالي مواصلة الدفاع عن لقبه كبطل لكأس قطر.

ولا تختلف حال السد (54 نقطة) عندما يلاقي الريان حامل اللقب (47 نقطة)، في اختبار صعب في سعيه لمواصلة مطاردة لخويا والابقاء على اماله في الظفر باللقب.

ويأمل الغرافة (37 نقطة) في العودة الى المربع الذهبي رغم صعوبة مهمته امام ام صلال (30 نقطة) والطامح الى المركز الخامس.

وفي صراع البقاء، يبدو الوكرة (14 نقطة) الاقل حظوظا، ومجرد تعادله مع الخور (21 نقطة) سيجعله اول الهابطين رسميا، اما الاخير فالتعادل سيجعله في مأمن مؤقتا ويجعله الاقرب لخوض المباراة الفاصلة مع وصيف الدرجة الثانية من اجل البقاء وتفادي الهبوط.

ويأتي معيذر (16 نقطة) كثاني المرشحين للهبوط رسميا ومباراته مع السيلية (26 نقطة) بمثابة فرصة شبه اخيرة للبقاء وخوض المباراة الفاصلة، والامر ذاته بالنسبة للشحانية (17 نقطة) خلال مواجهته مع العربي (27 نقطة).

وتهبط الى الدرجة الثانية مباشرة الفرق الثلاثة صاحبة المراكز الاخيرة، فيما يخوض الفريق صاحب المركز الحادي عشر مباراة فاصلة مع وصيف الدرجة الثانية.