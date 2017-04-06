دوري نجوم قطر: لخويا بطلاً للمرة الخامسة في تاريخه

تقدم الأهلي عبر علي فريدون (49)، وعادل لخويا بواسطة اسماعيل محمد (35)، ثم خطف له الكوري الجنوبي نام تاي هي هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع.

وكان لخويا أحرز اللقب أعوام 2011 و2012 و2014 و2015.

ورفع لخويا رصيده إلى 62 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام السد الثاني الذي أهدر فرصة الاستمرار في المنافسة حتى المرحلة السادسة والعشرين الأخيرة بسقوطه في فخ التعادل مع السيلية.

وسجل للسد الإسباني تشافي هرنانديز (14 ) والجزائري بغداد بونجاح (80 من ركلة جزاء)، وللسيلية الأوزبكي سنجار (15) والروماني فالنتين ماريوس لازار (70).