دوري نجوم قطر: صعود المرخية إلى الدرجة الأولى

ورفع المرخية رصيده إلى 46 نقطة مقابل 42 لقطر الثاني الذي هبط الموسم الماضي وهو مطالب بخوض مباراة فاصلة ضد صاحب المركز الحادي عشر في دوري النخبة في نيسان/أبريل من أجل الصعود أو البقاء في الثانية.

ويعود المرخية إلى الدوري القطري بعد غياب 14 عاماً، وكان صعد للمرة الاولى في تاريخه عام 2002 وهبط في نهاية الموسم، لكن زيادة العدد من 9 إلى 10 فرق ابقاه حتى 2003 عاد بعدها نهائياً إلى الثانية.

وحقق المرخية رقماً قياسياً هذا الموسم بفوزه في جميع مبارياته باستثناء مباراة اليوم.

ويقود الفريق المدرب الهولندي سيلفيو ديليبرتو، ويضم في صفوفه عدداً من المحترفين أبرزهم المهاجم الجزائري محمد طيابية.

وصرح ديليبرتو "الانجاز التاريخي بتأهل الفريق إلى الدرجة الأولى جاء بفضل تكاتف جهود الجميع ادارة وجهازاً فنياً ولاعبين"، مشيراً إلى أنهم "خططوا منذ وقت مبكر لتحقيق هذا الهدف".

واشار إلى أن المباراة مع قطر "كانت صعبة وقوية للغاية، وكان اللعب بطريقة متوازناً. اللجوء إلى الدفاع أمر طبيعي، والأهم أننا حققنا هدفنا بالخروج بنقطة التعادل وضمان التأهل رسمياً".

تجدر الاشارة إلى أن الفرنسي جان فرنانديز مدرب الخور الذي يحتل حالياً المركز الحادي عشر، حرص على مشاهدة المباراة تحسبا للمباراة الفاصلة التي قد يضطر لخوضها أمام قطر.