دوري نجوم قطر: حامل اللقب يتخطى الشحانية بصعوبة

وسجل أحمد علاء الهدف الوحيد في الدقيقة 11 فرفع الريان رصيده إلى 25 نقطة وتقدم مؤقتاً إلى المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الشحانية عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي إطار المرحلة ذاتها فاز أم صلال على الخور 2-1 بهدفي الإيفواري يانيك ساغبو في الدقيقة 12 وهلال محمد في الدقيقة 44 مقابل هدف الكويتي سلطان العنزي في الدقيقة 58.

ورفع أم صلال رصيده إلى 19 نقطة وعاد للمركز السادس، وتوقف رصيد الخور عند 12 نقطة وتراجع للعاشر.

وخطف السيلية فوزاً مثيراً وغالياً على العربي بهدف سجله محمد مدثر في الدقيقة 8، رافعاً رصيده إلى 15 نقطة وتقدم للثامن مؤقتا فيما توقف العربي عند 16 نقطة.

وتختتم الجولة الأربعاء بلقاءات الخريطيات مع السد ومعيذر مع لخويا المتصدر والغرافة مع الاهلي والوكرة مع الجيش.

ترتيب فرق الصدارة:

1- لخويا 33 نقطة 13 مباراة

2- السد 31 من 13

3- الجيش 29 من 13

4- الريان 25 من 14

5- الغرافة 23 من 13