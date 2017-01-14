دوري نجوم قطر: تعثر الغرافة امام معيذر

وتقدم الغرافة بهدفي المدافع الغاني رشيد صومايلا (38) والكوري الجنوبي كيو كي (41)، وعادل لمعيذر البرازيلي برونو اغويار (58 من ركلة جزاء) وناصر النصر (71).

ورفع الغرافة رصيده الى 27 نقطة وظل خامسا ومعيذر 11 نقطة.

وحقق الاهلي فوزا غاليا على الوكرة بهدفين سجلهما علي فريدون (23 و27)، فرفع رصيده الى 17 نقطة وتقدم من المركز الحادي عشر الى الثامن، فيما ظل الوكرة في المركز الثالث عشر وقبل الاخير برصيد 11 نقطة.

واخفق ام صلال في اجتياز الشحانية وتعادل معه 1-1. وتقدم الشحانية بهدف فهد خلفان (27) وتعادل ام صلال بهدف البرازيلي اندرسون مارتينز (59).

ويتوقف الدوري بعد هذه المرحلة بسبب مباراة منتخب قطر الودية مع مولدوفا الثلاثاء المقبل في الدوحة، ويعود في المرحلة السابعة عشرة في 24 الجاري.