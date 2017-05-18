دوري نجوم قطر بحلّة جديدة في الموسم القادم

وسيهبط في نهاية الموسم الجديد صاحب المركز 12 مباشرة من دوري الأضواء بينما يخوض صاحب المركز 11 جولة فاصلة مع وصيف دوري الدرجة الثانية للمنافسة على مكان في دوري النجوم.

كما حدد الاتحاد 15 من أيلول/سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق مسابقة الدوري الموسم المقبل على أن يختتم الموسم في السابع من نيسان/أبريل.

وتقرّر رفع عدد اللاعبين المقيمين في التشكيلة الموسعة لكل فريق في دوري النجوم إلى خمسة.

كما حدد الاتحاد يوم التاسع من أيلول/سبتمبر المقبل موعداً لمباراة كأس السوبر المحلية بين بطلي الدوري والكأس.

وأعلنت وزارة الثقافة والرياضة القطرية في العاشر من الشهر الماضي اندماج ناديي لخويا والجيش في كيان واحد تحت مسمى نادي الدحيل اعتباراً من الموسم المقبل.