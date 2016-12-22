دوري نجوم قطر: الشحانية يقيل مدربه البرتغالي فرناندو

وفرناندو هو ثاني مدرب يرحل عن الفريق هذا الموسم بعد التونسي فتحي الجبال الذي استقال مبكراً بعد المرحلة الثانية من البطولة.

وهو المدرب السادس الذي يقال من منصبه هذا الموسم بعد الكرواتي لوكا بوناسيتش (الأهلي) المرشح بقوة للعودة إلى الشحانية وتدريبه للمرة الثانية بعد أن قاده في 2015، والأورغويانيين غاريدو بيلوسو (العربي) وخوسيه ماوريسيو (الوكرة) والبوسني عمار اوسيم(الخريطيات) والتركي اويغون بولند (أم صلال).

وكان الأوروغوياني خورخي فوساتي ترك الريان حامل اللقب لتوليه مهمة تدريب المنتخب القطري.

