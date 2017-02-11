دوري نجوم قطر: السد يواصل ملاحقة لخويا

ورفع السد رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن لخويا المتصدر وظل الوكرة أخيرا برصيد 13 نقطة.

وسجل أهداف السد الإسباني تشافي هيرنانديز (52 و74) وخلفان إبراهيم (81)، والمغربي محسن متولي هدف الوكرة (56 من ركلة جزاء).

وحقق الجيش فوزه الأول في خمس مباريات بصعوبة على الشحانية 2-1.

وسجل الأوزبكي ساردور راشيدوف هدفي الجيش (42 و62) وللشحانية فهد خلفان (69). وأهدر البرازيلي رومارينيو ركلة جزاء للجيش وفهد خلفان ركلة أخرى للشحانية.

ورفع الجيش رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع وتجمّد رصيد الشحانية عند 16 نقطة فتراجع للمركز الثالث عشر.