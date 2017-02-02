دوري نجوم قطر: أربع حالات طرد في لقاء السد والشحانية

وسجل الجزائري بغداد بو نجاح (21) هدف السد الذي فرط بفرصة التصدر مؤقتا بانتظار مباراة الجمعة بين لخويا والخور، ومهند درجال (36) هدف الشحانية.

وأكمل السد الثواني الأخيرة من اللقاء بثمانية لاعبين بعد طرد قلب الدفاع بدرو ميغيل لحصوله على إنذار ثان (1+90)، ثم ابراهيم ماجد الذي رافقه لاعب الشحانية ناصر الكعبي (6+90) لاشتباكهما مع بعضهما وتسببهما في احتكاك بين لاعبي الفريقين، وأخيراً صاحب الهدف بونجاح (7+90) لحصوله على إنذار ثان بسبب اعتراضه بطريقة غير لائقة على حكم المباراة.

وسقط الجيش الرابع في فخ التعادل أيضا مع السيلية الذي تقدم بهدف الأوزبكي سنجار شاكيمدوف (23) قبل أن يعادل ياسر ابو بكر (45).

ورفع الجيش رصيده إلى 36 نقطة وظل رابعاً، والسيلية إلى 20 نقطة وتقدم للمركز الثامن مؤقتا.