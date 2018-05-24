تشافي يجدد عقده مع السد القطري حتى 2020

وجاء في بيان للنادي "يعلن نادي السد رسمياً عن تجديد عقد قائده تشافي هيرنانديز لموسمين إضافيين مع الفريق الأول"، مشيرا الى انه جدد "عقده للمرة الثانية مع الزعيم، على ان ينتهي في الموسم بعد القادم".

وانضم تشافي (38 عاما) الى النادي القطري في العام 2015 بعقد لعامين، ومدده العام الماضي لموسم إضافي.

ونقل بيان النادي عن اللاعب قوله "سعيد باستمراري وتجديد العقد لسنتين"، معتبرا ان "الجميع هنا يشكلون أسرة واحدة وأنا مرتاح وسعيد بالاستمرار".

وفي حين كان من المتوقع ان يعلن تشافي اعتزاله كرة القدم في نهاية الموسم الحالي، ألمح مؤخرا الى انه قد يبقى في الملاعب لفترة اضافية.

وقال تشافي في تصريحات لوكالة فرانس برس في السادس من أيار/مايو الحالي انه يشعر بأنه جاهز بدنيا للاستمرار لفترة أطول.

وأوضح "قررت ان أواصل اللعب لستة أشهر إضافية على الأقل".

وردا على سؤال عن سبب ذلك، قال "لأن الأمر يعتمد على وضعي البدني. ربما في كانون الأول/ديسمبر أقرر ان أواصل" لفترة أطول.

وخاض اللاعب 133 مباراة مع منتخب اسبانيا، وكان يتوقع ان يصبح مدرب السد في الموسم المقبل. كما سبق له التلميح الى انه يرغب في تولي تدريب المنتخب القطري عندما يستضيف نهائيات كأس العالم 2022.

وبدأ تشافي مسيرته مع برشلونة في العام 1998 ودافع عن ألوانه في أكثر من 700 مباراة، أحرز خلالها 31 لقبا، منها لقب الدوري الاسباني ثماني مرات، ولقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات.

وقاد تشافي السد في الموسم الماضي الى لقبي كأس قطر وكأس الأمير، وحل وصيفا لبطل الدوري في 2016-2017 و2017-2018.