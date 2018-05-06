تشافي سيواصل مسيرته إلى ما بعد نهاية الموسم الحالي

وكان من المتوقع أن يعتزل اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً، والمتوج بلقب كأس العالم 2010 مع إسبانيا ودوري أبطال أوروبا أربع مرات مع برشلونة، في نهاية الموسم الحالي بعد ثلاثة أعوام مع النادي القطري.

إلا أن تشافي قال في تصريحات لوكالة فرانس برس الأحد، إنه يشعر بأنه جاهز بدنياً للاستمرار لفترة أطول.

وأوضح "قررت أن أواصل اللعب لستة أشهر إضافية على الأقل".

ورداً على سؤال عن سبب ذلك، قال "لأن الأمر يعتمد على وضعي البدني. ربما في كانون الأول/ديسمبر أقرر أن أواصل" لفترة أطول.

وكان تشافي قد ألمح في تصريحات سابقة إلى أنه سيتوقف عن اللعب بنهاية الموسم الحالي، وسينصرف للتركيز على الشروع في مسيرة تدريبية.

وخاض اللاعب 133 مباراة مع منتخب إسبانيا، وكان يتوقع أن يصبح مدرب السد في الموسم المقبل. كما سبق له التلميح إلى أنه يرغب في تولي تدريب المنتخب القطري عندما يستضيف نهائيات كأس العالم 2022.

وبدأ تشافي مسيرته مع برشلونة في العام 1998 ودافع عن ألوانه في أكثر من 500 مباراة، أحرز خلالها لقب الدوري الإسباني ثماني مرات.

وأنهى السد الموسم الكروي محلياً في المركز الثاني خلف الدحيل، كما خسر أمامه في نهائي كأس قطر. إلا أن الفريق لا يزال ينافس في كأس أمير قطر، ويلتقي الدحيل في نصف النهائي الجمعة.

وعلى المستوى القاري، يبدأ السد مشواره في دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا باستضافة الأهلي السعودي الاثنين.

