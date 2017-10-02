المصري منصور يتولى تدريب المرخية خلفاً ليوسف آدم

وخسر المرخية في أول ثلاث مباريات بعد صعوده لدوري الأضواء وهو الفريق الوحيد الذي لم يحصل على أي نقطة في الدوري حتى الآن ليقرر إعفاء المدرب الوطني آدم من منصبه.

ورغم فوزه 2-1 على السد في مفاجأة بالجولة الافتتاحية تم اعتباره خاسراً 3-صفر بسبب مشاركة لاعب موقوف.

وتولى آدم قيادة المرخية قبل أسابيع على انطلاق الدوري لكن مهمته انتهت سريعاً بسبب خلافات مع مجلس الإدارة.

وقال النادي عبر حسابه بموقع تويتر "أقالت إدارة المرخية بالإجماع المدرب الوطني يوسف آدم وذلك لعدم التفاهم بين المدرب والجهازين الفني والإداري".

وأضاف "قررت الإدارة أن يقود أيمن منصور الجهاز الفني والإداري في الفترة المقبلة" وحضر لاعب منتخب مصر وفريق الزمالك سابقاً مران المرخية اليوم الاثنين.

وعلى الأرجح سيتولى منصور، الذي سبق له تدريب المرخية في دوري الدرجة الثانية، المهمة عند تجدد المواجهة مع السد بعد غد الأربعاء في كأس قطر.

وسيصبح منصور ثاني مدرب مصري في دوري النجوم حالياً بعد محمود جابر مدرب أم صلال.

